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Morali bozuk olduğu gözlenen Esmersoy'a gazeteciler sebebini sorduğunda, "Artık kameralara konuşmama kararı aldım" diyerek aracına bindi ve hızla uzaklaştı. Muhabirleri Esmersoy'un hangi konu için sinirlendiğine anlam veremedi.