Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım

Giriş: 08.03.2019 - 08:39 | Güncelleme:  

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Morali bozuk olduğu gözlenen Esmersoy, "Artık kameralara konuşmama kararı aldım" dedi

  • 1Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    1|34

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

  • 2Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    2|34

    Morali bozuk olduğu gözlenen Esmersoy'a gazeteciler sebebini sorduğunda, "Artık kameralara konuşmama kararı aldım" diyerek aracına bindi ve hızla uzaklaştı. Muhabirleri Esmersoy'un hangi konu için sinirlendiğine anlam veremedi. 

  • 3Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    3|34

    Esmersoy’un spor giyim tarzı ve elindeki salata ise dikkatlerden kaçmadı. 

  • 4Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    4|34
  • 5Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    5|34
  • 6Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    6|34
  • 7Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    7|34
  • 8Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    8|34
  • 9Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    9|34
  • 10Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    10|34
  • 11Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    11|34
  • 12Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    12|34
  • 13Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    13|34
  • 14Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    14|34
  • 15Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    15|34
  • 16Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    16|34
  • 17Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    17|34
  • 18Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    18|34
  • 19Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    19|34
  • 20Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    20|34
  • 21Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    21|34
  • 22Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    22|34
  • 23Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    23|34
  • 24Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    24|34
  • 25Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    25|34
  • 26Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    26|34
  • 27Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    27|34
  • 28Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    28|34
  • 29Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    29|34
  • 30Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    30|34
  • 31Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    31|34
  • 32Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    32|34
  • 33Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    33|34
  • 34Burcu Esmersoy: Artık kameralara konuşmama kararı aldım - Magazin haberleri
    34|34

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0