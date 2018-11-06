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Bu kişilerle adalet önünde hesaplaşacağını duyuran güzel sunucu, "Adım ve resmim kullanılarak hiçbir şekilde ilgim ve bilgim olmayan hesaplardan reklam/satış yapılmaya çalışılıyorsa her şekilde adalet önünde hakkımı arayacağım ve adli makamlara başvuracağım. Uayarmadı demesin kimse. Bu zamanda uyarmak zorunda olmak ne demekse tabii" ifadelerini kullandı.