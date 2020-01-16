Burcu Özberk kimdir?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.
BURCU ÖZBERK HAYATI
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Günümüzde ise Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.
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