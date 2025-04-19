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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Psikoloji ve aile ilişkisi - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Psikoloji ve aile ilişkisi

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk'tü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:37
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        Psikoloji ve aile ilişkisi
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        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk'tü.

        PSİKOLOJİ VE AİLE İLİŞKİSİ

        Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk: Ağlayamayacaksın, yemek istemeyeceksin ya da uslu çocuk olacaksın, abin gibi yaramaz olmayacaksın ki abine davrandığım gibi sana davranmayayım abini sevmiyorum bak gibi mesajlar veriyordu. O da abim gibi sevilmeyeceğime abim gibi olmayarak sevileyim diyor en azından. İlla ona bir şey söylenmesi gerekmiyor. Kardeşine nasıl davrandığını görerek de nasıl davranıp davranmaması gerektiğini de öğreniyor nasıl sevilip sevilmeyeceğini de öğreniyor."

        "Anne ve baba neyi temsil ediyor?"

        "ANNE GÜVENİ, BABA GÜCÜ TEMSİL EDER"

        Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk: Anneden de babadan da geliyor aslında. Cinsiyete göre de değişiyor ya da aile sistemindeki baskınlık da değiştiriyor. Anne güveni baba gücü temsil eder. Anneyle ilk güvenli bağı kurup babadan da güveni almamız gerekiyor. Anneden güveni alıp babadan gücü aldığımızda bizi hiçbir şey yıkamaz zaten. Baştan o güveni kuramıyorsak annemizle güvensiz bağlanma stili dediğimiz hikaye aslında bu o zaman zaten dünyamız zaten hep güvensiz olacak"

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