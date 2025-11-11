Burdur - Bucak kaç kilometre? Burdur - Bucak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu yaklaşık 45 kilometrelik koridor, Burdur'un iki farklı dünyasını bir araya getirir. İlin sakin, tarihi ve idari merkezi olan Burdur'dan, sanayisi, ticareti ve dinamik nüfusuyla öne çıkan "ikinci merkez" Bucak'a yapılan bu yolculuk, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını anlamak için de bir anahtardır. İki merkez arasındaki bu yoğun akışın tüm ulaşım yöntemlerini, yol koşullarını ve tahmini sürelerini bu yazımızda sizler için detaylıca ele alıyoruz. Yolculuğunuz için bilmeniz gereken her şey burada...

BURDUR - BUCAK ARASI MESAFE NE KADAR?

Burdur şehir merkezi ile Burdur'un en büyük ilçesi olan Bucak arasındaki karayolu mesafesi oldukça kısadır. Bu iki nokta arasındaki uzaklık, kullanılan tek ana güzergah olan D-650 (Antalya-Burdur) karayolu üzerinden tam olarak 43 ila 45 kilometre arasındadır.

REKLAM

Bu mesafe, bir il merkezi ile ilçesi arasındaki en yoğun bağlantılardan birini temsil eder. Yolculuk, Türkiye'nin en önemli kuzey-güney arterlerinden biri olan ve İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan D-650 karayolu üzerinde gerçekleşir. Bu yolun tamamı, yüksek standartlı, bölünmüş ve konforlu bir devlet yoludur. Bu durum, iki merkez arasındaki seyahatin son derece güvenli ve akıcı olmasını sağlar. Güzergah, Burdur şehir merkezinden çıkarak güneye, Antalya istikametine doğru ilerler ve hafif engebeli bir arazi üzerinden doğrudan Bucak ilçe merkezine ulaşır.

BURDUR - BUCAK NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? İki merkez arasındaki mesafenin kısalığı ve yolun yüksek kalitesi, yolculuk süresine de doğrudan yansır. İdeal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu 45 kilometrelik mesafe özel araçla yaklaşık 30 ila 40 dakika gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilir. Bu süre, adeta bir metropol içinde bir semtten diğerine gitme süresine eşdeğerdir. Ancak, bu süreyi etkileyebilecek bazı önemli faktörler de bulunmaktadır. Yolculuk, Türkiye'nin en işlek turizm ve lojistik yollarından biri üzerinde yapılır. Yolculuk süresini etkileyebilecek faktörler şunlardır: Ağır Vasıta Trafiği: D-650 karayolu, Ege ve Marmara'dan Antalya'ya giden kamyon ve tırlar için ana güzergahtır. Bu yoğun ağır vasıta trafiği, özellikle tırmanış şeritlerinde hızın düşmesine neden olabilir.

D-650 karayolu, Ege ve Marmara'dan Antalya'ya giden kamyon ve tırlar için ana güzergahtır. Bu yoğun ağır vasıta trafiği, özellikle tırmanış şeritlerinde hızın düşmesine neden olabilir. Mevsimsel Tatil Trafiği: Bu yol, Türkiye'nin tatil ana arteridir. Özellikle yaz aylarında, bayram tatillerinde ve uzun hafta sonlarında (Cuma gidiş, Pazar dönüş), Antalya'ya giden ve Antalya'dan dönen tatilcilerin yarattığı yoğunluk, yolculuk süresini bir miktar uzatabilir.

Bu yol, Türkiye'nin tatil ana arteridir. Özellikle yaz aylarında, bayram tatillerinde ve uzun hafta sonlarında (Cuma gidiş, Pazar dönüş), Antalya'ya giden ve Antalya'dan dönen tatilcilerin yarattığı yoğunluk, yolculuk süresini bir miktar uzatabilir. Şehir Çıkış ve Girişleri: Burdur şehir merkezi çıkışı ve Bucak ilçe merkezi girişi, günün belirli saatlerinde (işe gidiş-geliş saatleri) yerel bir yoğunluk yaşayabilir. Tüm bu faktörlere rağmen, bu rota yılın büyük bir bölümünde son derece akıcıdır ve yolculuk süresi nadiren 1 saati bulur. REKLAM TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ İki merkez arasındaki yoğun insan trafiği nedeniyle toplu taşıma seçenekleri son derece gelişmiş, sık ve ekonomiktir. Her gün binlerce insan, özellikle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan Bucaklı öğrenciler ve Bucak'taki sanayi tesislerinde çalışan Burdurlular bu hattı kullanır. En yaygın ve en pratik yöntem, Burdur-Bucak arasında çalışan minibüs (dolmuş) kooperatifleridir. Burdur Otogarı'ndan ve Bucak Otogarı'ndan gün boyunca çok sık aralıklarla (yoğun saatlerde her 15-20 dakikada bir) minibüs seferleri düzenlenir. Bu minibüsler, iki merkez arasında adeta bir mekik dokur ve yolculuğu yaklaşık 40-50 dakikada tamamlarlar. Bu seçenek, hem yerel halkın hem de öğrencilerin en çok tercih ettiği yöntemdir.