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Burdur'da hırsızlık zanlıları mahallelinin yardımıyla yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir ekmek fırınından para kasasını çalmaya çalışan zanlılar, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

burdur
AA

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir ekmek fırınındaki para kasasını 4 kişinin sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri, duruma müdahale etti.

Bunun üzerine sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçmaya çalışan zanlılar, Antalya kavşağında polis tarafından durduruldu. Durdurulan otomobilde yer alan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı. Diğer zanlı ise ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlılar İ.S, M.A. ve Ö.Y, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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