Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Burdur - Fethiye kaç kilometre? Burdur - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Burdur - Fethiye kaç kilometre? Burdur - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Anadolu'nun serin yaylalarından Ege'nin turkuaz sularına doğru, dağların arasından kıvrılarak inen bir seyahat... Göller Yöresi'nin tarihi merkezi Burdur'dan, Ölüdeniz'in ve Likya'nın kalbi Fethiye'ye giden bu rota, Türkiye'nin en güzel manzaralı güzergahlarından biridir. Bu keyifli yolculuğu planlayanların ise aklındaki ilk soru Burdur - Fethiye kaç kilometre olduğudur. Yolculuğunuzun tüm detaylarını keşfetmek için okumaya devam edin...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur - Fethiye kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu güzergah, sadece iki şehri değil, aynı zamanda iki farklı coğrafi bölgeyi (İç Anadolu yaylası ve Akdeniz/Ege kıyı şeridi) ve iki farklı yaşam biçimini birbirine bağlar. İç Anadolu'dan gelen tatilciler için Fethiye'ye ulaşmanın en kısa yollarından biri olan bu rota, özellikle yaz aylarında yoğun bir trafik akışına sahne olur. İki merkez arasındaki en verimli rota seçeneklerini, güncel yol koşullarını ve tahmini seyahat sürelerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. İşte bu dağ ve deniz yolculuğunun tüm bilinmesi gerekenleri...

        BURDUR - FETHİYE ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Burdur şehir merkezi ile Muğla'nın Fethiye ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan D-350 karayolu üzerinden yaklaşık 140 ila 150 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün otoyol değil, yüksek standartlı ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

        REKLAM

        Kilometre olarak çok uzun görünmese de, bu rota coğrafi olarak oldukça dramatiktir. Yolculuk, Göller Yöresi'nin yaklaşık 950 metrelik rakımından başlar, Batı Toroslar'ın engebeli arazilerini ve geçitlerini aşarak deniz seviyesindeki Fethiye'ye iner. Bu durum, yolculuğu bir düz ova sürüşünden çok, virajlı ve manzaralı bir dağ geçişine dönüştürür. Bu rota, İç Anadolu'yu ve Göller Yöresi'ni Fethiye, Kaş ve Kalkan gibi Batı Akdeniz'in en popüler turizm merkezlerine bağlayan ana damarlardan biridir.

        BURDUR - FETHİYE ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Burdur ile Fethiye arasındaki 140-150 kilometrelik mesafe, yolun coğrafi yapısı nedeniyle kilometre başına düşen sürenin arttığı bir güzergahtır. İdeal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu mesafe özel araçla yaklaşık 2 saat 15 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir.

        Ancak, bu süreyi önemli ölçüde etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır:

        • Yol Koşulları: Yolun büyük bir kısmı bölünmüş yol olsa da, Çavdır ve Söğüt gibi yerleşim yerlerinden sonra başlayan dağlık etap, bol virajlı ve inişli çıkışlıdır. Bu bölgelerde hız yapmak mümkün değildir ve dikkatli bir sürüş gerektirir.
        • Mevsimsel ve Tatil Trafiği: Bu güzergah, Ankara, Konya ve Afyonkarahisar gibi İç Anadolu şehirlerinden gelen tatilcilerin Fethiye'ye ulaşmak için kullandığı ana yoldur. Özellikle yaz aylarında, bayram tatillerinde ve hafta sonu başlangıç/bitişlerinde (Cuma gidiş, Pazar dönüş) yol aşırı derecede yoğunlaşabilir. Bu dönemlerde yolculuk süresi 3.5-4 saati bulabilir.
        • Ağır Vasıta Trafiği: Rota, aynı zamanda Fethiye'nin zengin sera ve tarım ürünlerini İç Anadolu'ya taşıyan kamyon ve tırlar tarafından da yoğun olarak kullanılır. Virajlı tırmanış şeritlerinde ağır vasıtaların arkasında kalmak, yolculuk süresini uzatabilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        REKLAM

        Burdur ile Fethiye arasında seyahat etmenin en yaygın toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında, özellikle de bu rotayı kullanan Antalya-Fethiye veya Ankara-Fethiye gibi ana hatlar sayesinde güçlü bir otobüs trafiği vardır.

        • Otobüs Firmaları: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi ulusal firmaların yanı sıra, Fethiye Seyahat, Göltur, Batı Akdeniz gibi yerel firmalar da bu hatta düzenli seferler düzenler.
        • Sefer Sıklığı: Özellikle yaz sezonunda gün boyunca saat başı veya daha sık aralıklarla otobüs bulmak mümkündür.
        • Süre: Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalar (örneğin Çavdır otogarı) ve verilen zorunlu molalar nedeniyle özel araca göre biraz daha uzun sürer. Toplam seyahat süresi genellikle 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında değişmektedir.

        Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki şehir arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Burdur'a en yakın havalimanı Isparta'da (ISE), Fethiye'ye en yakın havalimanı ise Dalaman'dadır (DLM). İki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Yolculuk tamamen karayolu üzerinden planlanmalıdır.

        ROTA DETAYLARI

        Burdur'dan Fethiye'ye yapılan yolculuk, coğrafi bir dönüşümün en güzel örneklerinden biridir. Burdur'dan yola çıkıldığında, D-350 karayolu takip edilerek güneybatı yönünde, Göller Yöresi'nin kurak ve bozkır benzeri platolarında ilerlenir. Karamanlı ilçesi geçildikten sonra, yolculuğun en etkileyici etabı başlar.

        Yol, Batı Toroslar'ın engebeli arazisine girmeye başlar. Çavdır ve Söğüt ilçeleri geçildikten sonra, Fethiye'ye doğru olan iniş başlar. Bu noktada iklim ve bitki örtüsü saniyeler içinde değişir. İç Anadolu'nun bozkır bitki örtüsü, yerini hızla Akdeniz'in karakteristik bitki örtüsü olan makiliklere ve Kızılçam ormanlarına bırakır. Havanın nemi ve sıcaklığı artar, çam kokusu hissedilmeye başlanır. Bu virajlı ve manzaralı iniş, Fethiye Körfezi'ne yaklaşırken büyüleyici manzaralar sunar ve yolculuğu keyifli bir deneyime dönüştürür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!