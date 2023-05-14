Burdur Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Burdur Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Burdur başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Burdur seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Burdur Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.06 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85.9 oldu. Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 80.722 oyla yüzde 52.28 - Kemal Kılıçdaroğlu: 62.379 oyla yüzde 40.40 - Sinan Oğan: 9.971 oyla yüzde 6.46 - Muharrem İnce: 1.320 oyla yüzde 0.85 aldı. Burdur 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Burdur Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.53 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:07 itibarıyla yüzde 72.4 oranında açıldı. 2023 Burdur milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 67.030 oyla yüzde 53.15 - Millet İttifakı: 53.103 oyla yüzde 42.12 - Ata İttifakı: 2.021 oyla yüzde 1.6 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 743 oyla yüzde 0.59 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 197 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 21:07 itibarıyla 2023 Burdur milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

