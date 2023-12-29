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        Yaşlı çiftten 1'i öldürüp, diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 35 yıla kadar hapis istemi

        BURDUR'da evine gittiği Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) da ağır yaralayan Ayhan Ulu (41) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan 15 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:54
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        Yaşlı çiftten 1'i öldürüp, diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 35 yıla kadar hapis istemi
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        BURDUR'da evine gittiği Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) da ağır yaralayan Ayhan Ulu (41) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan 15 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında gelen Sertcan ailesinin bakıcısı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, olay gününden itibaren 30 noktadaki güvenlik kameralarından 500 saatlik görüntü inceledi. Ekipler, kamera kayıtlarında 1200 araç ve 950 kişiye yönelik araştırma sonucunda olayın şüphelisinin Bayram Sertcan'ın evindeki tamirat işlerinde yardımcı olan inşaat ustası Ayhan Ulu olduğunu belirledi. Ulu, Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ulu, sorgusunda uzun süredir tanıdığı Bayram Sertcan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ayhan Ulu, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Ayhan Ulu hakkında hazırlanan iddianame, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Ayhan Ulu'nun; Bayram Sertcan'ı öldürmesi nedeniyle 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'silahla konutta beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis; Zehra Sertcan'a yönelik ise 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca hastanede tedavi gören Zehra Sertcan'ın (67) taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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