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        Burdur'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:17
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        Burdur'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

        Fatih T. (51) idaresindeki 34 DG 5764 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu, Karakuzu mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet D. (17) yönetimindeki 15 FD 980 plakalı otomobille çarpıştı.

        Karşı şeride savrulan 34 DG 5764 plakalı otomobil, Hüseyin K'nin (52) kullandığı 15 AAT 032 plakalı otomobille de çarpıştı.

        Sağlık ekibi, 34 DG 5764 plakalı otomobilde bulunan Raif Dikbaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan 3 sürücü ile Osman Okunakal ve Turgut Demir Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikeleri bulunan 5 yaralı daha sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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