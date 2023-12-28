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        Burdur'da Gizem Canbulut'u öldürmekten yeniden yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u öldürmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık Eren Yıldız, 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:28
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        Burdur'da Gizem Canbulut'u öldürmekten yeniden yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
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        Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u öldürmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık Eren Yıldız, 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

        Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında müşteki ve sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin sanığa uygulanan indirimin asgari uygulandığı, makul düzeyde uygulanması gerekçesiyle verdiği bozma ilamı kararı okundu.

        İddia makamı da duruşmada verdiği mütalaada, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürmeden" cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Mahkemede söz verilen maktul Canbulut'un yakınları da verilen cezayı az bulduklarını, sanığın indirim uygulanmadan "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki avukatları da Yargıtay'ın bozma kararına ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan "çocuğa karşı planlayarak canavarca hisle kasten öldürmeden" cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık Eren Yıldız da mahkemenin önceden verdiği ve şimdi vereceği karara saygı duyacağını belirterek pişman olduğunu söyledi.

        Sanık avukatları da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istediklerini belirterek maktulün sosyal medyada müvekkili hakkında onur kırıcı sahte hesaplar açtığı iddialarını anımsatarak en üst düzeyde haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdiği sanık Eren Yıldız'ın bu cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerine giderek cezayı önce 22 yıla düşürdü, daha sonra ise 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

        Duruşmanın ardından müşteki avukatı Süleyman Uysal, adliye önünde gazetecilere, sanığın maktulü ıssız bir parka konuşma bahanesiyle çağırıp 7 yerinden bıçakladığını hatırlattı.

        Önceki yargılamada sanığa 20 yıl hapis cezası verildiğine dikkati çeken Uysal, tarafların karşılıklı itirazlarının ardından Yargıtay'ın haksız tahrik indiriminin altıda bir oranında verilmesinin az olduğunu, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozduğunu aktardı.

        Uysal, "Biz hala bu suçun tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olduğu görüşündeyiz. Bununla ilgili olarak da yeniden Yargıtay'a itirazımız yapacağız." dedi.

        - "Bizim içimiz yanıyor, geceleri sürekli uyanıp ağlıyoruz"

        Gizem Canbulut'un babası Hasan Canbulut da verilen indirimi kabul etmediklerini, karşı tarafın avukatlarının hala indirim talep etmesine şaşırdığını anlattı.

        Önceki yargılamada indirim verilen kararın da 18 Mart Kadınlar Günü'nde verilmesinin kendilerini ayrıca üzdüğüne değinen Canbulut, "Sanığın söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum. Biz yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz. Bizim içimiz yanıyor, geceleri sürekli uyanıp ağlıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur." diye konuştu.

        Anne Nursel Canbulut da 3 yıldır kızlarının acılarını yaşadıklarını, psikolojilerinin bozulduğunu aktardı.

        Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Mart 2021'de 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u parkta öldürmekten yargılanan Eren Yıldız (22), iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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