Burdur'da çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman balyası zarar gördü

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Karadede Caddesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin ahırında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak ve Çeltikçi belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 ton saman balyasının zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.