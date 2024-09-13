DEİK'in 'Basın Sohbetleri' etkinliği, bu ay Burdur'da yapıldı

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Basın Sohbetleri etkinliği, bu ay Burdur'da yapıldı. Kibyra Antik Kenti, Lisinia Doğa Proje Alanı ve Salda Gölü'nün de gezildiği programla ilgili DEİK Başkanı Nail Olpak, "Genellikle İstanbul'da yapıyorduk ama bir değişiklik olsun, memleketimizde 2 günlük bir program yapalım istedik. Amacımız, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak" dedi.

Gazete ve televizyonların ekonomi muhabirleriyle belli aralıklarla sohbet toplantıları yapan Nail Olpak, bu ay etkinlik için memleketi Burdur'u seçti. Beraberindeki heyetle doğduğu Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyünde davul zurna ekibiyle karşılanan Nail Olpak, köy meydanında hemşehrileri ile sohbet etti. Nail Olpak daha sonra ekonomi basınının temsilcileri ile ilçedeki Kibyra Antik Kenti'ni gezdi. Burada heyete, Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Akşam gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Nail Olpak'a, basın mensupları tarafından doğum günü pastası kesildi. Olpak ve beraberindekiler, etkinliğin ikinci gününde Lisinia Doğa Proje Alanı ve Salda Gölü'nü gezdi. Etkinlikle ilgili konuşan Nail Olpak, "İş dünyasını temsil ediyoruz. Ekonomi basınının temsilcileri ile birlikteyiz. Hem DEİK hem de MÜSİAD başkanlığım döneminde ekonomi basınının temsilcileri ile mutat şekilde sohbet toplantıları düzenliyoruz. Genellikle İstanbul'da yapıyorduk ama bir değişiklik olsun, memleketimizde 2 günlük bir program yapalım istedik" dedi.