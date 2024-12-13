Burdur Gölü'nde 'kış güneşi' manzarası

Burdur Gölü’nde 1970 yılında Devlet Su İşleri tarafından 857,62 metre olarak ölçülen su kotu, 2024 Temmuz'da 837,20 metreye düşerek 20,42 metre azaldı. Kuruma tehlikesindeki göl doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gün batımında gökyüzündeki kızıl ve mavinin renk tonlarıyla, güneş ışınlarının suya yansımasıyla gölde görsel şölen oluştu. Ziyaretçiler, göl manzarasının fotoğrafını çekerek kaydetti.

SON yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesindeki Burdur Gölü'nde, gün batımında gökyüzündeki kızıllık ve güneş ışıklarının suya yansımasıyla seyirlik manzara oluştu.

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