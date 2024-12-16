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        Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü, evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

        BURDUR'da arkadaşının ailesinin evinde pompalı tüfekle karnından vurulan Halilcan Çavaş (15), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:00
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        Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü, evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı
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        BURDUR'da arkadaşının ailesinin evinde pompalı tüfekle karnından vurulan Halilcan Çavaş (15), hastanede yaşamını yitirdi. Çavaş'ın evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş arkadaşının ailesinin evinde, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Halilcan Çavaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Bu arada, Halilcan Çavaş'ın iki gün önce sosyal medyadan "Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Senin anlayacağın game over" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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