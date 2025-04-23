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        Oda başkanının kaçak deposu mühürlendi

        BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik'in, tarım arazisine inşa ettiği kaçak depo mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:10
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        Oda başkanının kaçak deposu mühürlendi
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        BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik'in, tarım arazisine inşa ettiği kaçak depo mühürlendi. Keyik, depoyu Özel İdare'nin mühürlediğini ve cezasını kestiğini belirterek, "Hukuki süreç devam edecek, bakacağız. Ruhsatsız değil" dedi.

        BUTSO'nun 20 yıldır başkanı olan Yusuf Keyik'in, merkeze bağlı Askeriye köyünde inşa ettiği deponun kaçak olduğu belirlendi. Kaçak yapı, iş insanı Cengiz Kaya tarafından Burdur Valiliği, Burdur Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Burdur Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçelerle ortaya çıktı.

        Cengiz Kaya, Burdur Valiliği'ne verdiği dilekçede, merkeze bağlı Askeriye köyünde 5,4 dönümlük tarım arazisi üzerine yasalara aykırı yapıldığını düşündüğü yapıyla alakalı gerekli inceleme talebinde bulundu. Kaya, Burdur Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği'ne yaptığı başvuruda ise Askeriye köyü 138 ada 2 parselde bulunan yapının inşaat ruhsatı, kullanım amacı, bina inşaat alanı metrekaresi, çevresine dökülen betonun miktarı, statik hesapları, proje müellifleri ve şantiye şefinin kim olduğu gibi soruların yanıtlanmasını istedi. Yapı denetim firması, müteahhit firma ve şantiye şefi yasal yükümlülükler, inşaat faaliyeti sırasında yapının kontrolleri gibi sorulara da yer verilen dilekçede, “Hiçbir fen ve mühendislik ilmine uymadan yapılan devasa yapının yıkılması veya yanması durumunda ortaya çıkması muhtemel insanlara ve doğaya verilecek zararın sorumlusu kim veya kimler olacaktır? Köy yerleşim alanı dışında bulunan söz konusu parseldeki yapı ile ilgili hangi kurumlardan ne amaçlı, kaç metrekare inşaat izin görüşü alınmıştır" ifadeleri de bulunuyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de tarla vasfındaki parsele yapılan yapının izninin olup olmadığını soran Kaya, TEDAŞ elektrik aboneliği işlemlerini içeren dilekçe sundu. Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de yaklaşık 1500 metrekare olarak yapılan yapının inşaat izin ruhsatı, imar izni, ÇED izin belgesinin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi ve izinsiz yapı ise gereğinin yapılması talebinde bulundu.

        İL ÖZEL İDARE MÜHÜRLEDİ

        İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nden verilen yanıtta, teknik personel tarafından yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, Askeriye köyü 138 ada 2 parselde bulunan yapının ruhsata aykırı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde depo şeklindeki izinsiz kaçak yapıyla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında fotoğrafları da çekilip, tespit tutanağı ve yapı tatil zaptı tutulup mühürleme işlemi yapıldı. Ayrıca idari işlem sürecinin başlatıldığı da bildirildi.

        TARIM ARAZİSİNE BETON

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da kuru marjinal tarım arazisi sınıfında olduğu belirlenen arazide betonlama işlemi yapılarak yapı inşa edildiği ve bu yapının gerekli izinler alınmadan yapıldığı, tarım arazisinin toprak yapısı ve doğal durumunun bozulduğu kaydedildi. İzinsiz işe başlama nedeniyle de arazi sahibine 5403 sayılı kanunun 21'inci maddesi A fıkrası kapsamında idari yaptırım kararı uygulandığı ifade edildi.

        'RUHSATI BİRAZ AŞTIK'

        Olayla ilgili DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Özel İdare'nin mühürlediği ve cezasını kestiğini belirterek, "Yıkacağız herhalde, gidişat öyle. Hukuki süreç devam edecek bundan sonra, bakacağız. Kaçak yapıp da 5 yıldızlı otel yapmadık, depo yaptık. Yaptığımız depo, hangar yani. Gökdelen mi dikiyoruz, rant mı sağladık? Orada 8-10 kişi istihdam edilsin, kira amaçlı depo yaptık. Ruhsatsız da değil, benim orası. Biraz ruhsatı aştık, hepsi bu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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