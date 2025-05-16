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        Özlem'i öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        BURDUR'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tarık Yılmaz (46), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:15
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        Özlem'i öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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        BURDUR'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tarık Yılmaz (46), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat 2024'te sabah saatlerinde, 1 yıl önce boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı apart daireye geldi. Yılmaz, çıkan tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik, Kazım Özseçen, Mustafa Sinan, Gökay S. ve Meryem S. tutuklandı. Mustafa Sinan, Kazım Özseçen, Meryem S. ve Gökay S. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tarık Yılmaz hakkında 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme', diğer 8 sanık hakkında ise 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemede son sözü sorulan Tarık Yılmaz, "Takdir mahkemenin" dedi.

        Diğer sanıklar ise beraat ve tahliye talebinde bulundu. Kısa ara veren mahkeme heyeti, Tarık Yılmaz'a 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı. Tutuklu sanıklar Adem Sağır, Erdal Açıkgöz, Şaban Aksoy, Mehmet Çelik ile tutuksuz sanıklar Mustafa Sinan ve Kazım Özseçen ise 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar Gökay S. ve Meryem S. ise beraat etti.

        'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI'

        Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, "Özlem Şımarık, eski eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Katil Tarık Yılmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çünkü Tarık Yılmaz, Özlem'i onlarca bıçak darbesiyle öldürmesinin yanında öldürmeden önce de tasarlamıştı. Bir gün önce otele nasıl gireceğini, nasıl öldüreceğini ve nasıl kaçacağını planlamıştı. Bu nedenle de katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal olacak kararlardan biri" dedi.

        'HUKUKA UYGUN OLMAYAN BİR KARAR DA VERİLDİ'

        Özlem Şımarık'ın çalıştığı alkollü mekanın sahiplerinin de bu cinayete iştirak ettiğini ve azmettirici olduklarını öne süren Tozbey, "Bir taraftan iyi hal indirimi uygulanmayarak, tasarlayarak öldürmeden dolayı gerçek katil Tarık'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ama diğer taraftan da çok hatalı, hukuka uygun olmayan bir karar da verildi. Çünkü katil Tarık'ın eline silahı veren, bıçağı veren pavyon sahipleri. Diğer taraftan öldürdükten sonra 'Seni saklarız, bu adamlarla görüş, bu arabayla saklanacağın eve git' diyen pavyon sahipleri maalesef bugün azmettirmekten dolayı beraat etti. Sadece yardım ettikleri için 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Dernek olarak bu karara itiraz edeceğiz. Burdur'a gelmekten vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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