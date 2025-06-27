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        Tatil tercihinde yeni trend 'tarım turizmi'

        İNSANLARIN doğaya dönüş için gösterdiği gayretlerin sonucu olarak sebze meyve üreticiliği, toplayıcılık, festival ve kültürel değerleri tanıma gibi aktivitelerin yer aldığı tarımsal etkinliklere yönelik gezi ve turlar, son dönemde turizmde yeni trend oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:45
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        Tatil tercihinde yeni trend 'tarım turizmi'
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        İNSANLARIN doğaya dönüş için gösterdiği gayretlerin sonucu olarak sebze meyve üreticiliği, toplayıcılık, festival ve kültürel değerleri tanıma gibi aktivitelerin yer aldığı tarımsal etkinliklere yönelik gezi ve turlar, son dönemde turizmde yeni trend oldu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentin tarımsal kapasitenin artırılmasıyla turizmde de hak ettiği önemi kazanması için çalışma yürüttüklerini anlattı.

        Ekolojik duyarlılık bilinciyle insanların doğaya dönüş için gösterdiği gayretlerin sonucu olarak Türkiye'de de yaygınlaşan 'tarım turizmi', alışılan 'deniz, kum, güneş', 'kültür' ve 'sağlık' gibi destinasyonlara alternatif oldu. Tatilini farklı geçirmek isteyenlerin tercih ettiği lavanta, gül, zeytin, elma hasadı, üzüm için bağ bozumu turları, tarımsal üretime yönelik festivaller, yoğun ilgi görmeyle başladı.

        TARIM ALANLARI TURİZM DESTİNASYONU OLDU

        Tarıma dayalı kırsal turizm faaliyetleriyle meyve ve sebze, çiçek üretimi ve hasat dönemlerinde düzenlenen turlar turizmde yeni trend haline geldi. Çoğunlukla günübirlik turlarla ziyarete açılan tarım alanlarını ve üretim tesislerini gezenler fotoğraf çektirip, ürün toplama deneyimi yaşıyor. Burdur'da da tarımsal aktivitelere yönelik turizm faaliyetleri artırıldı. Lavanta ve gül hasadı dönemindeki turizm yoğunluğunu çeşitlendirilmesinin hedeflendiği kentte, hasat dönemindeki festival ile sportif etkinliklerle kente daha fazla turistin gelmesi hedefleniyor.

        TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK TURİZM FAALİYETLERİ ARTTI

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, düzenlenen etkinliklerle Burdur'un tarımsal kapasitenin artırılmasıyla turizmde de hak ettiği önemi kazanması için çalışma yürüttüklerini anlattı. Kentte doğal güzelliklerle gül ve lavantanın öne çıkarıldığı etkinlikler yapıldığını dile getiren Bilgihan, Salda Gölü'nde de sportif aktivitelerle turist sayısının artırılması ve kentin tanıtımı için çalıştıklarını söyledi. Gül hasadı döneminde 'Göller, Güller, Gönüller Diyarı, Gönül Rotası' sloganıyla festival yapıldığını, lavanta hasadı sürecinde de 28-29 Haziran'da 'Mor'un Melodisi' mottosuyla festival gerçekleştirileceğini belirten Bilgihan, lavanta sezonunda hasat ve üretim sürecine yönelik farklı deneyim yaşamak isteyenleri şehre davet etti.

        TARIM, SPOR, TARİH, TARIM TURİZMİ

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, şöyle konuştu:

        "Burdur, özellikle örtü altı sebzeciliği açısından önemli bir potansiyele sahip. Sebze yetiştiriciliği, hububat, tıbbi aromatik bitkiler üretimi oldukça iyi. Bölgede özellikle çörek otu, anason, haşhaş, rezene gibi tıbbi aromatik bitkiler açısından da iyi durumdayız. Burdur'un turizmden hak ettiği payı alması için çaba gösteriyoruz. Geçen ay gül ve kentin doğal güzelliklerinin öne çıkaran Doğa Festivali yaptık. Festivalde, Karacaören Baraj Gölü'ndeki su sporları, Salda Gölü'nde triatlon ile merkezde gül hasadı ve gülle ilgili etkinlikler yapıldı. Amacımız, tarımsal kapasitenin artırılmasıyla turizmde de Burdur'un layık olduğu hak ettiği yeri almasını sağlamak. Bu etkinliklerle şehrimizi tanıtmak, anlatmak, üretim çeşitliliğimize vurgu yapmak, tarih, doğal güzelliklerimize dikkati çekmek ve daha çok insanı Burdur insanıyla tanıştırmayı hedefliyoruz."

        LAVANTA VE GÜL TANITIM MERKEZİ

        Kentin tarım, turizm, tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan bir şehir haline getirmek istediklerini vurgulayan Baydar Bilgihan, "Lavanta sezonunu yaşamak isteyenleri, bölgemize, şehrimize davet ediyoruz. Tarım turizmi anlamındaki etkinlikleri desteklemek açısından oluşturmuş olduğumuz koku atölyesi var. Lavanta ve gül tanıtım merkezimiz var. Merkezde atölye etkinlikleriyle özellikle lavantanın günlük hayatımızda, turizmdeki kullanım alanlarıyla öne çıkarılmasını sağlamak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle hedeflenen turizme destek olmak" dedi.

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        Galeri
        Galeri

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