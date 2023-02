Burdur'daki hayırseverler evlerini depremzedelere açtı

BURDUR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Burdur'un Karamanlı ilçesine getirilen 21 aileye, hayırseverler sıcak yuvalar hazırladı.

Karamanlı Kaymakamlığı ile Karamanlı Belediyesince başlatılan ortak çalışmada, deprem bölgelerinde evleri yıkılan ve ağır hasar alan 21 aile, getirildikleri ilçede bir grup hayırseverin tahsis ettiği, içine eşya ve ihtiyaç malzemeleri doldurulan evlerine yerleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, eşi Naciye Selimoğlu evlerine yerleştirilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gelen Gezer ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinden gelen Sağlık ailelerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selimoğlu, ziyaretinde, dairelerin tüm eşya, malzeme ve erzak giderlerinin de hayırseverlerin desteğiyle karşılandığını söyledi.

Depremin kendisini de derinden etkilediğini belirten Selimoğlu, "Televizyonu her açtığımızda, haberleri her dinlediğimizde her an onların sıkıntılarını görüyoruz, o anı yaşıyoruz ama hayat bir şekilde devam ediyor. Karamanlılara çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri gıda, giysi, her türlü malzeme desteğini esirgemediler." ifadelerini kullandı.

- "Milletimizin birlik ve beraberliğinden gurur duydum"

Depremzede Mehmet Gezer, evlerinin zarar gördüğünü, Karamanlı halkının kendilerine kucak açtığını kaydetti.

Her türlü ihtiyaçlarının giderildiğine değinen Gezer, "Halkımız, orada soğukta kalmamızı istemedi. Hem devletimize hem Karamanlı Belediye başkanımıza hem de halkımıza çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimsenin eli taşa değmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğinden gurur duydum. Varlığı olan da olmayan da deprem bölgesine yardıma koştu." diye konuştu.

Zeycan Gezer de yardımda bulunanlara teşekkür ederek ilçeye gelmeden dairenin kendileri için hazırlandığını vurguladı.

- "Biz gelmeden birçok şeyi halletmişler bile"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden gelen Emine Sağlık da eşi ve 3 çocuğuyla ilçeye geldiklerini, 3 yıl önce aldıkları evlerinin deprem dolayısıyla ağır hasar aldığını anlattı.

İlçede güzel karşılandıklarına işaret eden Sağlık, "Biz gelmeden birçok şeyi halletmişler bile. Buradaki birliği, yardımseverliği anlatmaya kelimeler yetmez. Bu beni çok duygulandırdı." dedi.

Ayrıca Karamanlı Belediyesinin otel işletmesi ve ilçedeki özel bir otelin 8 odası da depremzedeler için ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.