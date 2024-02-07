Burdur UMKE ekibi enkazdan kurtardıkları canları unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede görev alan Burdur UMKE ekibi, yaşadıklarını anlattı.

Burdur UMKE Sorumlusu paramedik Hilmi Eren, AA muhabirine, deprem olduğunu öğrendikten kısa süre sonra yola çıktıklarını ve Kahramanmaraş ile Hatay'a yönlendirildiklerini söyledi.

Ebrar Sitesi'nin yan tarafındaki bir binanın enkazında görev aldığını belirten Eren, bir kişiyi kurtarmak için bile 2-3 saatlik çalışma yapmak gerektiğini kaydetti.

Eren, enkazdan bir canı kurtardıklarında kendi canlarını kurtarmış gibi sevindiklerini dile getirerek, "Yoğun çalıştığımız için depremin şiddetini ve tam olarak nereleri etkilediğini 8 gün sonra öğrendim. 8 gün boyunca hiçbir şeyin farkında değildim, sadece çalışmaya odaklanmıştım. Kurtardığımız, orada gördüğümüz birçok kişinin yüzü gözümün önüne geliyor. Yavrusunu korumak için kucaklayan ölmüş bir annenin görüntüsü gibi. Çok zor anlardı." dedi.

Sağlık memuru Şaban Çetin ise daha önce Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde görev aldığını, en son Hatay'daki depremzedelerin yardımına koştuğunu anlattı.

Depremin acısını hala yüreğinde hissettiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Beni en çok etkileyen Hatay'daki üçüncü gündü. Emlak Konutları diye bir bölgeye gittik. Orada 7-8 yaşlarında Zeynep adında bir kızımız vardı. Hatırlayınca hala duygulanıyorum. Zeynep'i çıkarmak için 2-3 saat uğraştık. Enkaz altında damar yolu açıldı, boyunluğunu taktık, yaralarını sardık, kanamasını durdurduk. Kızımızı sağ salim dışarıya çıkardık. Ağlamaya başladı, annesini sordu. 'Şimdi anneni de çıkaracağız' dedik. Oyuncağından ayrılmak istemiyordu, arkadaşlarımız enkazdan oyuncağını buldu getirdi, kucağına verdik. Daha sonra 'Babanı da çıkaracağız' dediğimiz zaman, 'Babam öldü' dedi. Ondaki metaneti görünce ağlamaya başladım. Çünkü benim kızımın ismi de Zeynep, onunla empati kurmaya başladım. Ondaki o gücü, metanetli duruşu görünce yorgunluğumuzu unuttuk."

Paramedik Özgür Gümüş de deprem bölgesinde meslek hayatının en zor dönemini geçirdiğini belirterek, "Depremin 4'üncü günü enkazdan 40 yaşlarında bir kadın afetzedeyi çıkarmaya çalışıyorduk. 4 saatlik çalışmanın ardından bir tünel açtık ve yaralı kadını oradan çıkaracaktık. O ablamız enkazdan çıkmak istemedi. 'Acaba içeride bir akrabası mı kaldı' diye düşünürken sebebini sorduk. 'Başörtüm olmadan ben çıkmam.' dedi. Hemen birkaç dakikada afetzedeye bir başörtüsü bulduk, verdik. Tesettürünü örttükten sonra tahliyesini sağladık. Yani bu hassasiyet, maneviyat beni orada çok etkilemişti." diye konuştu.