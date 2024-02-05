Futbolcunun ikili mücadelede dişi kırıldı

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan Kumluca Belediyespor'dan Hamza Alkan'ın dişi kırıldı. Alkan'a ilk müdahale karşılaşmada görevli sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor, ikinci yarının ilk maçında Kumluca Belediyespor'u konuk etti. Ege Burak Atamer, Muhammet Dağ ve Yeşim Sur'un yönettiği karşılaşmada iki takımın geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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