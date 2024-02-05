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        Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 05:29 Güncelleme: 05.02.2024 - 05:29
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        Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Çolak (20) idaresindeki 15 KF 016 plakalı otomobil, Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobildeki Mustafa Akalın'ın (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız (23) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Otomobildeki gençlerin asker eğlencesinin ardından Tefenni ilçesindeki yemekten dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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