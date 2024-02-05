Burdur'da sondaj kuyusuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.
Dutalan köyünde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bucak Belediyesi itfaiye ekibince yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekibine teslim edildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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