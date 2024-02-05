Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da sondaj kuyusuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da sondaj kuyusuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde bahçedeki sondaj kuyusuna düşen çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

        Dutalan köyünde evlerinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Rabiya Şan, sondaj kuyusuna düştü.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bucak Belediyesi itfaiye ekibince yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekibine teslim edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolcunun ikili mücadelede dişi kırıldı
        Futbolcunun ikili mücadelede dişi kırıldı
        Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
        Burdur'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
        Burdur'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Burdur'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Yeterli kar yağmayan Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
        Yeterli kar yağmayan Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı
        Gözaltı işlemi sırasında ölümde 2 polisin yargılandığı duruşma sonrası gerg...
        Gözaltı işlemi sırasında ölümde 2 polisin yargılandığı duruşma sonrası gerg...