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        Burdur'da turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı yapıldı

        Burdur Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentte turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:51
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        Burdur'da turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı yapıldı
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        Burdur Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentte turizmi geliştirmek amacıyla sıcak hava balonu tanıtımı gerçekleştirildi.

        Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yerden 25-30 metre yükseklikteki üç sıcak hava balonu ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar balonu deneme fırsatı buldu.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, turizm ve kültürel değerler yönünden açık hava müzesi niteliği taşıyan kentin tanıtımına sıcak hava balonuyla katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

        Herkesin kenttin güzelliklerini görmesini amaçladıklarını belirten Öksüz, "İlerleyen günlerde inşallah Salda Gölü başta olmak üzere diğer doğal güzelliklerimizin olduğu yerlerde sıcak hava balonunu faaliyete geçirerek etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sayede turizmden aldığımız katma değeri artıracağız. Ülkemizin her köşesindeki insanlar, Burdur'un tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini görme imkanına sahip olacak ve bu güzellikleri havadan keşfedecek." diye konuştu.

        Sıcak hava balonunu görmeye gelen Saliha Canipek de yükseklik korkusunu yenmek için balona bindiğini dile getirerek, "Bence turizm açısından çok güzel bir deneyim olur." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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