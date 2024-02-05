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        Sondaj kuyusuna düşen küçük Rabia'yı iple sarkıtılan itfaiye personeli kurtardı

        BURDUR'da, 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen down sendromlu Rabia Şan (3), ayaklarına ip bağlanarak sarkıtılan itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:00
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        Sondaj kuyusuna düşen küçük Rabia'yı iple sarkıtılan itfaiye personeli kurtardı
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        BURDUR'da, 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen down sendromlu Rabia Şan (3), ayaklarına ip bağlanarak sarkıtılan itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

        Bucak ilçesi Dutalan köyü Sığındı Mahallesi'nde oturan Akif ve Alime Şan çifti, saat 13.30 sıralarında down sendromlu kızı Rabia'yı göremeyince aradı. Kızına seslenen Alime Şan, evlerinin önündeki sondaj kuyusundan ses geldiğini fark etti. Yaklaşık 5 metrelik kuyuyu kontrol eden Alime Şan, kızının içeride olduğunu anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibindeki itfaiye personeli, bir insanın sığabileceği genişlikteki kuyuya, ayağına bağlanan iple sarkıtıldı. Jandarma ve köylülerin yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli, Rabia'yı çıkardı. Sağlık ekipleri, Rabia'nın sağlık durumunu kontrol etti, babası ve annesi de çocuklarına sarıldı. Tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Rabia Şan´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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