Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı

        Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin kaldırılmasıyla Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tankerin kaldırılmasıyla Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

        Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LNG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Sürücünün ilk ifadesine göre, araçta LPG olduğu sanılan gazın, ekiplerin yaptığı inceleme sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz olduğu tespit edildi. Gaz sızıntısı olduğu belirlenen tankerin yol yakınından kaldırılması için başlatıldı.

        Antalya'dan kaza yerine gelen doğal gaz alanında uzman bir ekip de Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdi.

        Şarampolden vinç yardımıyla çıkarılan tankerde bulunan gaz, başka tankere aktarıldı.

        Burdur-Antalya kara yolu boş tankerin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 13 saat sonra ulaşıma açıldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, AA muhabirine, tankerin gaz sızıntısının olduğu tarafa devrilmesinin çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

        Gece boyu sızıntı olduğundan yolu çift yönlü trafiğe kapatarak bölgede güvenliğin alındığını belirten Ballak, "Sızmadan dolayı olduğu yere çöken sıvılaştırılmış gazı suyla dağıtma işlemi uyguladık. Yaklaşık 11 saat bu işlem sürdü. Tanktaki gazın tahliye işleminden sonra vinçlerle tankeri kaldırarak çalışmayı sonlandırdık." diye konuştu.

        Ballak, 2015'te yine aynı bölge yakınında bir tankerin kaza sonucu infilak ettiğini belirterek, "Bu tecrübemizden dolayı çok dikkatli hareket ettik ve itfaiye ekiplerimiz muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışm...
        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışm...
        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi
        Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi