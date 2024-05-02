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        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor

        Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü olduğu tespit edilen tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:15
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        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor
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        Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü olduğu tespit edilen tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

        Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LNG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Sürücünün ilk ifadesine göre, araçta LPG olduğu sanılan gazın, ekiplerin yaptığı inceleme sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz olduğu tespit edildi. Ekiplerin gaz sızıntısı olduğu belirlenen tankerin yol yakınından kaldırılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Antalya'dan kaza yerine gelen doğal gaz alanında uzman bir ekibin de Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdiği, tankerdeki gazın tahliye edildikten sonra kara yolu yakınından kaldırılacağı öğrenildi.

        Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Gece saatlerinden itibaren ulaşım Ağlasun-Bucak yolu üzerinden sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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