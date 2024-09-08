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        Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:59
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        Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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        Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Armağan İlci Mahallesi'nde seyir halinde olan 07 AAD 95 plakalı otomobili kullanan Serkan C. (44) ile 15 AAN 16 plakalı otomobilin sürücüsü Berkant Ö. (24) arasında "hızlı ve tehlikeli araç kullanma" iddiasıyla tartışma çıktı.

        Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve demir sopaların da kullanıldığı kavgada Serkan C, oğulları Hasan Şahin C. (16) ve Metin C. (20) ile Berkant Ö. ve yanındaki Cansu A. (28) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu A, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tedavisi tamamlanan Berkant Ö. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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