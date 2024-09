Burdur'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Armağan İlci Mahallesi'nde seyir halinde olan 07 AAD 95 plakalı otomobili kullanan Serkan C. (44) ile 15 AAN 16 plakalı otomobilin sürücüsü Berkant Ö. (24) arasında "hızlı ve tehlikeli araç kullanma" iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve demir sopaların da kullanıldığı kavgada Serkan C, oğulları Hasan Şahin C. (16) ve Metin C. (20) ile Berkant Ö. ve yanındaki Cansu A. (28) yaralandı.