Burdur'da yolcu otobüsünün tıra çarpıp şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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