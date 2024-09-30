Burdur'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hasan A. idaresindeki 06 EGV 923 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında, Ali A'nın kullandığı 07 LT 769 plakalı kamyonla çarpışarak şarampole sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Selami A. ve Murat A. yaralandı.
Yaralılardan Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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