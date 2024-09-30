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        Burdur'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:18
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        Burdur'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Hasan A. idaresindeki 06 EGV 923 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında, Ali A'nın kullandığı 07 LT 769 plakalı kamyonla çarpışarak şarampole sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Selami A. ve Murat A. yaralandı.

        Yaralılardan Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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