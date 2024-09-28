Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Burdur'un Çavdır ilçesinde kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Çavdır ilçesinde kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kadir Erdem (39) idaresindeki plakasız motosiklet, Gölhisar-Çavdır kara yolunda aynı istikamette seyreden Bahri E'nin (33) kullandığı kepçeye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tut...
        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tut...
        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi
        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi
        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret
        Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı
        Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı