Burdur'da çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü
Burdur'da samanlıkta çıkan yangında 250 balya saman zarar gördü.
Burdur'da samanlıkta çıkan yangında 250 balya saman zarar gördü.
Merkeze bağlı Yarıköy'de Hüseyin Korkmaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, 250 saman balyası zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.