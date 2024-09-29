Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü

        Burdur'da samanlıkta çıkan yangında 250 balya saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da samanlıkta çıkan yangında 250 balya saman zarar gördü.

        Merkeze bağlı Yarıköy'de Hüseyin Korkmaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, 250 saman balyası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Burdur'da kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Burdur'da kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tut...
        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tut...
        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi
        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi
        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret