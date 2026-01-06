Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 gündür dağda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.
Kızılkaya Beldesi Yuva Mahallesi'nde Hasan Atalay'a ait gebe bir keçi 4 gün önce çıktığı dağlık alandan mahsur kaldı.
Keçinin sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.
Ekip, halatlar kullanarak kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.
