        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 4 gündür dağda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:49
        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        Burdur'un Bucak ilçesinde 4 gündür dağda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

        Kızılkaya Beldesi Yuva Mahallesi'nde Hasan Atalay'a ait gebe bir keçi 4 gün önce çıktığı dağlık alandan mahsur kaldı.

        Keçinin sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekip, halatlar kullanarak kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

