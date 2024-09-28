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        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:27
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        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
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        Burdur'da otobüs durağında bekleyen kadını av tüfeğiyle ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli E.E. Bucak ilçesinde gözaltına alındı.

        Merkeze getirilen E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Saldırıda bacağından yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.K'nin daha önce E.E. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi.

        Dün Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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