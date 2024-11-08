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        Burdur'da yaralı boz şahini jandarma ekipleri kurtardı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı yaralı halde bulunan boz şahin tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:46
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        Burdur'da yaralı boz şahini jandarma ekipleri kurtardı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekiplerince doğada sağ kanadı yaralı halde bulunan boz şahin tedaviye alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaatlı köyünde devriye görevini yürütürken sağ kanadı yaralı boz şahin buldu.

        Ekipler, şahini tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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