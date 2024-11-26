Burdur'da taksiciye bıçaklı saldırı kamerada

Görüntüde, kadının "İmdat" diyerek çığlık atması, saldırganın taksiciye bıçak ve sopayla saldırması, taksicinin de saldırgana tekme atarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin (30) kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalıştı.

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