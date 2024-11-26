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        Burdur'da taksiciye bıçaklı saldırı kamerada

        Burdur'da taksicinin sopa ve bıçaklı saldırıya uğraması, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:33
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        Burdur'da taksiciye bıçaklı saldırı kamerada
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        Burdur'da taksicinin sopa ve bıçaklı saldırıya uğraması, araç kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, Yeni Mahalle Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin (30) kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalıştı.

        Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı.

        Olaydan yaralanmadan kurtulan taksici, çevredekilerin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan saldırgandan şikayetçi oldu.

        Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaşananlar taksinin araç kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, kadının "İmdat" diyerek çığlık atması, saldırganın taksiciye bıçak ve sopayla saldırması, taksicinin de saldırgana tekme atarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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