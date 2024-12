Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti olarak 23 yılda Türkiye'nin gücüne güç kattıklarını belirterek, Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nde, eşsiz gölleri, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Anadolu'nun huzurlu şehri Burdur'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Göktaş, "'Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam.' diyen AK Parti'mizin tüm kadrolarıyla millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahı için her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz." diye konuştu.

Göktaş, AK Parti'nin her daim büyük heyecanla milli hedeflerine yürüyenlerin, Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş, milli iradenin desteğiyle büyümüş, azim ve kararlılıkla ilerleyenlerin partisi olduğunu vurguladı.

"Aziz milletimizin takdiri ve desteğiyle büyüyen AK Parti, Türkiye'nin büyümesinde her zaman öncü misyonu yerine getirmiştir, getirmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siz kıymetli dava arkadaşlarımızla 'Yaparsa AK Parti yapar.' dedik ve çok değerli yollar kat ettik. 23 yılda hakikat yolunda ilerledik, her daim milletimizin yanında olduk. 23 yılda vatandaşlarımızın huzuruna her zaman söz verdiğimiz gibi lafla değil, icraatla çıktık, Türkiye'nin gücüne güç kattık. Gücümüzün kaynağı, aziz Türk milletinin bizatihi kendisi oldu. Gücümüzü, durmak, yorulmak nedir bilmeyen AK gençlerden, Türkiye'yi büyüten, istikrarı sürdüren AK kadınlardan, siz kıymetli kardeşlerimizden, gece gündüz demeden 7'den 77'ye emek veren AK teşkilatımızdan aldık."