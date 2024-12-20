Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçilerinin popülasyonu arttı

        BİLAL ALTIOK - Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünce Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na salınan 20 yaban keçisinin sayısı 2 yılda yeni doğan yavrularla 60'a yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'na bırakılan yaban keçilerinin popülasyonu arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLAL ALTIOK - Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünce Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na salınan 20 yaban keçisinin sayısı 2 yılda yeni doğan yavrularla 60'a yaklaştı.

        DKMP Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2022'de yakalanan 12 dişi, 8 erkek yaban keçisi, aynı gün Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı çevresine salındı.

        GPS'li tasmayla takip edilen yaban keçilerinin sayısının arttığı bölgeye kurulan 10 fotokapanla tespit edildi. Bölgedeki yaban keçilerinin 2 yılda yaklaşık 40 yavrusunun olduğu anlaşıldı.

        Avlanması yasak olan, vuranlara 650 bin lira ceza kesilen yaban keçileri Milli Parklar ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri ve yöre halkının duyarlılığı sayesinde bölgede özgürce yaşıyor.

        - Kışın yemleme yapılıyor, yazın su desteği veriliyor

        DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, AA muhabirine, Genel Müdürlüklerince ülkenin çeşitli bölgelerinde her yıl memeli ve kanatlı türlerde yerleştirmeler yapıldığını söyledi.

        Türkiye'de ilk defa yaban keçisini doğal alanından başka bir doğal alana naklini Burdur'da gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, yaban keçilerinin bölgeye adapte olduğunu ifade etti.

        Her yıl bahar aylarında dişi bireylerin ikişer yavrusu olduğunu gözlemlediklerini anlatan Yılmaz, "Fotokapanlarla onları takip etmeye çalıştık, süre içinde gözlemledik ki yavruları oluyor, sayılarında artış var. Net bir rakam vermek zor olsa da 20 yaban keçisi sayısının bugün 50-60 civarına çıktığını söyleyebiliriz." dedi.

        Yılmaz, hayvanların alana adapte olması için kışın yoğun karlı dönemlerde yemleme çalışması yaptıklarını, yazın da su bulmalarını kolaylaştırmak için belli alanlara su yalakları koyduklarını aktardı.

        - Bölgede eskiden de yaban keçileri yaşıyormuş

        Yaban keçilerinin hayatta kalarak popülasyonunun artmasında halkın, güvenlik güçlerinin ve kamu kurumlarının hayvanlara sahip çıkmasının etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yaban keçilerinin eskiden bu alanda yaşadığını biliyoruz. Yok olmuş bir türün yeniden bu alanda görülmesi çok güzel bir şey. Koruma altında olduğu için kaçak avlanmasının ciddi yaptırımları var. Hem tazminat anlamında hem de idari para cezası anlamında çok yüksek cezalar uygulanıyor. Burada böyle bir olay yaşamadık. Bölgemiz gerçekten Burdur'un en özel habitatlarından birisi. Orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, yaban hayvanları açısından çok zengin bir bölge."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz (2)
        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz (2)
        Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu:
        Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu:
        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
        Annesinden karaciğer nakledilen bebeğe aynı ameliyatta bağırsaktan da safra...
        Annesinden karaciğer nakledilen bebeğe aynı ameliyatta bağırsaktan da safra...
        Halilcan'ın tüfekle karnından vurularak öldüğü olayda 1 tutuklama
        Halilcan'ın tüfekle karnından vurularak öldüğü olayda 1 tutuklama
        Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Burdur'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı