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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:37
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        Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ramazan A. (19) idaresindeki 32 AK 278 plakalı minivan tipi araç, Yeşilbaşköy'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, araçta bulunan Mustafa K'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü Ramazan A'nın yanı sıra araçtaki Musa A. (18) ve İbrahim T. (16) yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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