Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan A. (19) idaresindeki 32 AK 278 plakalı minivan tipi araç, Yeşilbaşköy'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, araçta bulunan Mustafa K'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Ramazan A'nın yanı sıra araçtaki Musa A. (18) ve İbrahim T. (16) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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