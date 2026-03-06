AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Burdur'da iftar programında konuştu:

Canlı
        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tahammül ile farklılıkların yan yana olabildiği bir ülke olabilmeli. Türkiye böyle bir ülke. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye süreci bunun bir parçası. Türkiye'nin kendi içinde bir bütün olabilmesi, kendi meselesini kendi çözebilen bir ülke olabilmesi güvenlik perspektifi için çok önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 23:08 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tahammül ile farklılıkların yan yana olabildiği bir ülke olabilmeli. Türkiye böyle bir ülke. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye süreci bunun bir parçası. Türkiye'nin kendi içinde bir bütün olabilmesi, kendi meselesini kendi çözebilen bir ülke olabilmesi güvenlik perspektifi için çok önemli." dedi.

        Burdur'da bir otelde düzenlenen AK Parti teşkilat iftarı ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Zengin, yaptığı konuşmada, dünyanın, kullanılan teknolojiyle, içinde bulunduğu sınırlarla bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi.


        Zengin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenmiş mihenk taşları bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletlerden, NATO'dan, dünyanın ortaya koyduğu bir hukuk sisteminden bahsediyorduk. Bugün bunların hiçbir anlamı kalmadı. Hukuku ayaklarının altına alan bir dünya görüyoruz. Gözünü açan, kafasına koyduğu bir ülkeyi bombalamayı bir hak görüyor. O kadar vahim ortamda şu anda bütün dünyanın aradığı en önemli kavram bence güvenlik içinde olabilmek." ifadelerini kullandı.


        Farklı görüşlerin, insanları kafa kafaya getirmemesi gerektiğini vurgulayan Zengin, "Tahammül ile farklılıkların yan yana olabildiği bir ülke olabilmeli. Türkiye böyle bir ülke. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye süreci bunun bir parçası. Türkiye'nin kendi içinde bir bütün olabilmesi, kendi meselesini kendi çözebilen bir ülke olabilmesi güvenlik perspektifi için çok önemli." diye konuştu.

        Zengin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dışarıdan da Türkiye'ye dair pek çok şey var. Çokça zorlama var. Geçmişte daha fazlaydı. Darbeler boşu boşuna olmadı. 1980'de kocaman bir darbe sonuç buldu. 15 Temmuz'da darbe mucizevi bir şekilde engellendi. Sizlerin, insanlarımızın gayretiyle engellenmiş oldu. Nihayetinde şunu görüyoruz, Türkiye üzerinde bir plan var. Sinsi ve bazen de göstere göstere planlar yapıyorlar. Bu planları bozabilecek yegane güç, milletin gücüdür."

