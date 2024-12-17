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        Halilcan'ın tüfekle karnından vurularak öldüğü olayda 1 tutuklama

        BURDUR'da Halilcan Çavaş'ın (15), arkadaşının ailesinin evinde pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:05
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        Halilcan'ın tüfekle karnından vurularak öldüğü olayda 1 tutuklama
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        BURDUR'da Halilcan Çavaş'ın (15), arkadaşının ailesinin evinde pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A. (16) tutuklandı. A.A. ilk ifadesinde tüfekle oynarken kazayla ateş aldığını söyledi.

        Olay, 15 Aralık saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş, arkadaşının ailesinin evinde, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Halilcan Çavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden A.A. tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı. A.A.'nın ilk ifadesinde evde okey takımlarını ararken buldukları tüfeğin oynarken kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        Bu arada, Halilcan Çavaş'ın iki gün önce sosyal medyadan 'Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Senin anlayacağın game over' yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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