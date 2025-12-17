Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulunda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" kutlamalarında, yöresel lezzetler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:28
        Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı
        Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulunda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" kutlamalarında, yöresel lezzetler ikram edildi.

        Zübeyde Hanım Anaokulunda, "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Türkiye'nin bölgelerinin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.

        Etkinlikte, yöresel lezzetlerden Bucak tarhanası ve Bucak salebi ikram edildi.

        Etkinliğe, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, eşi Eda Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

