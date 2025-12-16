Burdur'da köy okulu öğrencileri ilk kez sanal gerçeklik gözlükle tanıştı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, köy okulunda düzenledikleri etkinlikte sanal gerçeklik (VR) gözlükler ve 3 boyutlu yazıcı kalemlerle çocukları teknolojiyle buluşturdu.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Askeriye Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşarak teknoloji odaklı etkinlik gerçekleştirdi.
Üniversite öğrencileri kendi bilgisayarlarını ve teknik ekipmanlarını kullanarak ortaokul öğrencilerine tasarım, mühendislik ve yeni teknolojilerle ilgili deneyimler sundu. Etkinlikte VR gözlükleri ve 3 boyutlu yazıcı kalemleri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.
Etkinliğe katılan Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gültekin Basmacı, sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların bölümlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Basmacı, MAKÜ Makine Mühendisliği Bölümü olarak yalnızca iyi mühendisler yetiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma dokunan bireyler yetiştirmeyi de önemsediklerini belirterek, "Askeriye Ortaokulu'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz kendi ekipmanlarıyla geldiler, laboratuvarlarda öğrendiklerini burada toplumla paylaşarak sorumluluk bilinci kazandılar. VR gözlükler ve 3 boyutlu yazıcı kalemleriyle öğrencilerin teknolojiye temas etmesi ise büyük bir kazanım oldu. Bu coşkulu ortamı görmek bizi gururlandırıyor. Sosyal sorumluluk, eğitimimizin ayrılmaz bir parçası." dedi.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, fakülte olarak öğrencilerin bilgi ve birikimlerini toplumsal faydaya dönüştürdükleri bu tür etkinlikleri desteklediklerini ifade etti.
Askeriye Köyü Ortaokulu Müdürü Selahattin Çelik de yapılan etkinliğin çocukları da çok mutlu ettiğini belirterek, bu sürecin öğrenciler için ilham verici bir deneyim olduğunun altını çizdi.
