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        Burdur'da dananın saldırdığı kişi öldü

        Burdur'da beslediği dananın ahırda saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:18
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        Burdur'da dananın saldırdığı kişi öldü
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        Burdur'da beslediği dananın ahırda saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı İlyas köyünde hayvancılık yapan Ali İhsan Kutlu (66), 3 gün önce hayvanlarına bakmak için ahıra gitti. Kutlu, ahırdaki dananın saldırması sonucu yere düştü.

        Dananın yerdeki Kutlu'ya saldırmaya devam etmesi üzerine, komşuları müdahale etti. Komşular, danayı av tüfeğiyle ayaklarından vurarak Kutlu'yu kurtarabildi.

        Yaralanan Kutlu, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya nakledilen Kutlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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