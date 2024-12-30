Burdur'da dananın saldırdığı kişi öldü
Burdur'da beslediği dananın ahırda saldırdığı kişi hayatını kaybetti.
Burdur'da beslediği dananın ahırda saldırdığı kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı İlyas köyünde hayvancılık yapan Ali İhsan Kutlu (66), 3 gün önce hayvanlarına bakmak için ahıra gitti. Kutlu, ahırdaki dananın saldırması sonucu yere düştü.
Dananın yerdeki Kutlu'ya saldırmaya devam etmesi üzerine, komşuları müdahale etti. Komşular, danayı av tüfeğiyle ayaklarından vurarak Kutlu'yu kurtarabildi.
Yaralanan Kutlu, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya nakledilen Kutlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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