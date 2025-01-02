Burdur'da çiftçi cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasına tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), mazeret bildiren Selahattin A'nın vekili ile maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktulün eşi Asuman Tombak da "Kocamın katillerinin tutuklanmasını istiyorum." dedi. Sanıklar ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Duruşmada dinlenen tanık Mehmet Ç, Gökhan Tombak'ı tanıdığını, olaydan yaklaşık 4-5 ay önce telefonla görüştüğünü, Hasan U. ile arasında bir husumet olduğuna dair bir bilgisi olmadığını ifade etti.