Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Kumluca köyünde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sarp kayalıklardan halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti
        Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şebeke suyunu analiz ettirip, içti
        Burdur'da çiftçi cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü
        Burdur'da çiftçi cinayetine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü
        Burdur'da üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları gözlüklerle yeni yılı...
        Burdur'da üniversite öğrencileri kendi tasarladıkları gözlüklerle yeni yılı...
        Burdur Valisi Bilgihan, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret ett...
        Burdur Valisi Bilgihan, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret ett...
        Burdur Valisi Bilgihan'dan yeni yıl mesajı
        Burdur Valisi Bilgihan'dan yeni yıl mesajı
        Burdur'da 383 litre kaçak içki ele geçirildi
        Burdur'da 383 litre kaçak içki ele geçirildi