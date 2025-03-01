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        Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:41
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        Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ahmet Özbek (82) idaresindeki 15 PE 477 plakalı traktör, Yazır Köyü'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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