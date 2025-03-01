Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Özbek (82) idaresindeki 15 PE 477 plakalı traktör, Yazır Köyü'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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