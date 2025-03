Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.

Burdur Kültür Merkezi'ndeki festivalde, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, Burdur'un doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, sanatsal ve folklorik değerleriyle, doğal taş mimarisiyle ve insani değerleriyle Türkiye'de özgün şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Burdur'un kendi sazını, kendi türkü sözlerini üretmiş bir şehir olduğunu belirten Bilgihan, "Coğrafyadaki bu güzellik gönül teline dokunmuş. Dolayısıyla sazıyla, curasıyla, sipsisiyle, kabak kemanesiyle sanatçının aynı zamanda enstrümanını da yaptığı bir şehir. Bu pek çok yerde çok rastladığımız bir durum değil ve 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmış bir şehir. Altınyayla'nın sipsisi de bu anlamda türküleri de Kozağaç'ın yine türküleri ve özellikle Kozağaç curası herhalde sanat dünyasında en önemli enstrümanlardan ve bu eserlerin de Burdur'dan çıkması son derece anlamlı." dedi.

Bilgihan, Burdur'un güzel ve görülmeye değer bir şehir olduğunu dile getirerek, herkesi kenti görmeye, tanımaya, keşfetmeye davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de Türkiye'nin UNESCO listesine 31 unsur kaydettirdiğine ve bu alanda ikinci konumda olduğuna dikkati çekti. "Türkiye yedi bölgesiyle, coğrafyasının her alanıyla, her şehrinin farklı ilçelerinde farklı kültürel unsurlarıyla dünyadaki pek çok ülkeden ayrışan çok önemli coğrafya ve çok değerli bir ülke. Bu anlamda geleneksel gastronomi, geleneksel dikiş nakış, geleneksel el sanatları başında geleneksel olan her şey bizim için çok kıymetli." diye konuştu.