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        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

        Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:05
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        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
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        Burdur'da bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

        Burdur Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatlarının ve sanatçılarının desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı törenle yapıldı.

        Burdur Kültür Merkezi'ndeki festivalde, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, Burdur'un doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, sanatsal ve folklorik değerleriyle, doğal taş mimarisiyle ve insani değerleriyle Türkiye'de özgün şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Burdur'un kendi sazını, kendi türkü sözlerini üretmiş bir şehir olduğunu belirten Bilgihan, "Coğrafyadaki bu güzellik gönül teline dokunmuş. Dolayısıyla sazıyla, curasıyla, sipsisiyle, kabak kemanesiyle sanatçının aynı zamanda enstrümanını da yaptığı bir şehir. Bu pek çok yerde çok rastladığımız bir durum değil ve 100'den fazla halk kültürüne eser kazandırmış bir şehir. Altınyayla'nın sipsisi de bu anlamda türküleri de Kozağaç'ın yine türküleri ve özellikle Kozağaç curası herhalde sanat dünyasında en önemli enstrümanlardan ve bu eserlerin de Burdur'dan çıkması son derece anlamlı." dedi.

        Bilgihan, Burdur'un güzel ve görülmeye değer bir şehir olduğunu dile getirerek, herkesi kenti görmeye, tanımaya, keşfetmeye davet etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de Türkiye'nin UNESCO listesine 31 unsur kaydettirdiğine ve bu alanda ikinci konumda olduğuna dikkati çekti. "Türkiye yedi bölgesiyle, coğrafyasının her alanıyla, her şehrinin farklı ilçelerinde farklı kültürel unsurlarıyla dünyadaki pek çok ülkeden ayrışan çok önemli coğrafya ve çok değerli bir ülke. Bu anlamda geleneksel gastronomi, geleneksel dikiş nakış, geleneksel el sanatları başında geleneksel olan her şey bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Festivale Balıkesir Sındırgı'dan gelen, geleneksel giysili bebekler hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Fatma Oya Kocataş da 9 yıldır bu işi yaptığını ve gençlere, kadınlara eğitim verdiğini, onlara kültürü aktardıklarını kaydetti.

        11 ilden katılan ve geleneksel sanat dallarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını almış 20 sanatçının katıldığı festivalde, çalgı yapımı, sipsi, çoban kavalı, iki telli Kozağaç curası, ahşap oymacılığı, kabak kemane, Burdur bez dokuma, Alaca dokuma, deri işlemeciliği, ebru, yazmacılık, ahşap basmacılık, gümüş kazaz işçiliği, hüsn-i hat, cam üfleme, geleneksel okçuluk, iğne oyası, sim sırma, ipek koza çiçek yapımı, keçe, geleneksel giysili bebek, çini, naht sanatı ve körüklü çizme yapımı gibi el sanatlarından oluşan stantlar yer aldı.

        Festival, pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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