Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 08:41 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
        ABONE OL

        Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hızırilyas Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan Abdil A. (34), çapa yaptığı makineye bacağını kaptırdı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Abdil A, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nden Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!

        Benzer Haberler

        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
        Burdur'da köpeği aracın arkasında sürükleyen zanlı tutuklandı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Burdur'da konuştu:
        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölde bulundu
        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölde bulundu
        Ailesi montunu bulmuştu; 4'üncü gün gölde cansız bedenine ulaşıldı
        Ailesi montunu bulmuştu; 4'üncü gün gölde cansız bedenine ulaşıldı
        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, 2 kişi yaral...
        Isparta'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk, 2 kişi yaral...
        Burdur'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Burdur'da evde çıkan yangın hasara yol açtı