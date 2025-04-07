Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da bacağını çapa makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.
Hızırilyas Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan Abdil A. (34), çapa yaptığı makineye bacağını kaptırdı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Abdil A, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nden Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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