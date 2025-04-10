Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis ekiplerince açılan stantlar gezildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak gazilere ve emeklilere uzun ömür diledi.

Kurt, güvenli geleceğin inşası için tüm tedbirleri alarak gereken adımları attıklarını ve güvenlik tedbirleriyle en yüksek başarıyı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Balon ve Türk bayraklarıyla süslenen emniyet ekiplerinin araçlarından oluşan konvoy düzenlendi.

Özel gereksinimli birey 23 yaşındaki Cem Özen de polis memurları tarafından emniyet aracına bindirilerek konvoya katıldı.